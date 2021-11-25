Отец Мазепина заявил, что он планирует стать владельцем одной из команд «Формулы-1»

Дмитрий Мазепин, отец пилота «Хаас» Никиты Мазепина, рассказал о том, что в ближайшем будущем он планирует приобрести одну из команд «Формулы-1».

Напомним, что функционер является владельцем компании «Уралкалий» – титульного спонсора «Хаас».

– У нас большие амбиции в автоспорте. Да, была неудачная попытка купить команду, но эту тему не оставляем. Это никак не зависит от карьеры Никиты. Это наши долгосрочные планы – хотим расширить наше присутствие в «Формуле-1». У нас есть команда «Хайтек», она представлена в «Формуле-4», «Формуле-3» и «Формуле-2». В идеале венцом должна стать команда «Ф-1», и мы хотим быть ее владельцем, – цитирует Мазепина-старшего «Матч ТВ».

Добавим, что в нынешнем сезоне Никита Мазепин не набрал ни одного очка по итогам 20 гонок. Его лучший результат – 14-е место на Гран-при Азербайджана.