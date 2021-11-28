Фрэнк Уильямс умер на 80-м году жизни

Основатель и экс-руководитель команды «Уильямс» умер на 80-м году жизни.

Как сообщает официальный твиттер «конюшни», Фрэнк Уильямс скончался в окружении своей семьи. Британец был госпитализирован в пятницу, 26 ноября.

Напомним, что Уильямс основал команду «Фрэнк Уильямс Рейсинг Карс» в 1966-м. Через три года дебютировала в Формуле-1. В 1977-м британец продал команду бизнесмену из Канады и создал новую. Уильямс был прикован к инвалидной коляске с 1986 года, после аварии.

Пилоты »конюшни» семь раз становились чемпионами Формулы-1. Последний Кубок конструкторов был завоеван в 1997 году.