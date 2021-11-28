Квят отреагировал на смерть Фрэнка Уильямса

Бывший гонщик «Формулы-1» Даниил Квят отреагировал на новости о смерти Фрэнка Уильямса, основателя команды «королевских гонок» «Уильямс».

«Покойтесь с миром, сэр Фрэнк Уильямс», – написал Квят твиттере.

Уильямс основал команду «Фрэнк Уильямс Рейсинг Карс» в 1966-м. Через три года она дебютировала в «Формуле-1». В 1977-м британец продал команду бизнесмену из Канады и создал новую. Уильямс был прикован к инвалидной коляске с 1986 года, после аварии.

Пилоты «конюшни» семь раз становились чемпионами «Формулы-1». Последний Кубок конструкторов был завоеван в 1997 году.