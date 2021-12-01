Руководитель «Хаас»: В следующем сезоне мы начнем новое восхождение

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил о масштабных изменениях, которые планируются в команде со следующего сезона. В таблице Кубка конструкторов на счету «Хааса» нет заработанных очков в этом году.

«Это был тяжелый сезон, мы знали это с самого начала. Оглядываясь назад, я бы изменил некоторые мелочи, но не в целом. Думаю, что в следующем году мы вернемся на то место, где были в 2016 году. Мы начнем новое восхождение», - цитирует Штайнера racefans.net.

Отметим, что в текущем сезоне команду представляют немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин.