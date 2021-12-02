ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экклстоун заявил, что Хэмилтон должен был завершить карьеру из уважения к Шумахеру

36-летний британец выступает в Ф-1 с 2007 года.
02 декабря 2021 17:53
автор: Владислав Корегин

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил мнение, что пилоту команды «Мерседес» Льюису Хэмилтону следовало бы уйти из профессионального спорта перед началом нынешнего сезона.

Функционер считает, что таким образом британский спортсмен отдал бы дань уважения экс-гонщику «Феррари» Михаэлю Шумахеру.

– Если честно, я был удивлен, что в начале этого года Хэмилтон не сказал, что он не завершает карьеру, поскольку не хочет выиграть больше гонок или чемпионатов, чем Шумахер, – приводит слова Экклстоуна RTL Sport.

Отметим, что Хэмилтон и Шумахер имеют своем активе по семь чемпионских титулов в рамках «королевских гонок». В нынешнем сезоне британец занимает второе место в общем зачете, набрав 343,5 очков. Идущий первым представитель Нидерландов Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» опережает Льюиса на восемь очков.

источник: RTL sport
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Корейцы обновили роскошный седан GENESIS G90В мобильном приложении "Кошелек" появился кэшбэкНикита Иосифов забил в дебютном матче за "Вильярреал"Овечкин променял любимую женщину на эффектную гимнастку?Жена Овечкина показала, какой она бываетВот зачем шейхам понадобился «Спартак»
Мега-граффити в Уфе, сотни миллиардов выручки и крутые экспрессы в «Лиге Ставок». Букмекерский обзор
Очередная порция главных новостей букмекерского рынка.
Враг моего врага — мой друг! Закон о Fan ID объединил фанатов ЦСКА и «Спартака» и уже расколол Госдуму
Похоже, закон о введении в российском футболе системы идентификации болельщиков (Fan ID) серьезно разделил общество.
«Думали, я сдамся? Ребята, 21-й век на дворе!» Эксклюзив с Канчельскисом, которому угрожают расправой
Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис рассказал «Плеймейкеру» об угрозах со стороны людей, которые предлагали ему отказаться от финансовых претензий к узбекскому клубу «Навбахор», где он работал тренером. Также он высказался о перспективах Ральфа Рангника в Манчестере.
ISU опять показал себя «пустым местом». Иначе про отмену Финала Гран-при по фигурному катанию и не скажешь
Международный союз катания на коньках объявил, что финальный турнир серии Гран-при, который должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря, отменяется. Причина – решение японских властей, связанное с появлением нового штамма коронавируса.
ТЩК в 17 лет: игра на выживание против времени и новых звезд. Но они не сдаются!
Два года назад Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, едва придя во «взрослое» катание, совершили в нем революцию. И все трое продолжают оставаться в элите до сих пор.
Многие говорят о кризисе нашей тренерской школы. А знаете, сколько раз англичане выигрывали АПЛ? Ноль!
Недавно "Манчестер Юнайтед" выписал из офиса "Локомотива" немца Ральфа Рангника на место уволенному норвежцу Уле-Гуннару Сульшеру. А почему было не довериться Майклу Кэррику, который успел неделю поработать в роли и.о.? Видимо, потому что в истории АПЛ не было ни одного (!) тренера-англичанина, выигрывавшего титул.
У нашей легенды «МЮ» — проблемы с узбеками. Канчельскису угрожают расправой из-за 1,6 миллиона евро
Громкий скандал разворачивается вокруг истории с долгом узбекского футбольного клуба «Навбахор» бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрею Канчельскису.
Какой бросочек-то получился! Капризов зарядил от синей, а потом выбил «четвертак» (видео)
Гол и голевая передача Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» (5:2) в матче чемпионата НХЛ.
Не зря Михайлов лоббировал Федорова! Матч ЦСКА — «Магнитка» с суперголом Слепышева украсил бы и НХЛ (видео)
В драматичном матче армейцы победили «Металлург» (6:4) благодаря дублю Антона Слепышева. А фанаты красно-синих устроили акцию протеста.
Первый обладатель «Джекпота» от «Лиги Ставок» болеет за «Зенит». И ставит только экспрессы
В понедельник 29 ноября произошло историческое для российского букмекерского рынка событие — была впервые разыграна накапливаемая часть «Джекпота» в рамках уникальной акции, которую «Лига Ставок» запустила в октябре и будет проводить в ежедневном режиме до 17 декабря 2022 года. Счастливый обладатель выигрыша в 5 200 000 рублей поделился впечатлениями.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика