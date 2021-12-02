Экклстоун заявил, что Хэмилтон должен был завершить карьеру из уважения к Шумахеру

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил мнение, что пилоту команды «Мерседес» Льюису Хэмилтону следовало бы уйти из профессионального спорта перед началом нынешнего сезона.

Функционер считает, что таким образом британский спортсмен отдал бы дань уважения экс-гонщику «Феррари» Михаэлю Шумахеру.

– Если честно, я был удивлен, что в начале этого года Хэмилтон не сказал, что он не завершает карьеру, поскольку не хочет выиграть больше гонок или чемпионатов, чем Шумахер, – приводит слова Экклстоуна RTL Sport.

Отметим, что Хэмилтон и Шумахер имеют своем активе по семь чемпионских титулов в рамках «королевских гонок». В нынешнем сезоне британец занимает второе место в общем зачете, набрав 343,5 очков. Идущий первым представитель Нидерландов Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» опережает Льюиса на восемь очков.