Экс-глава «Формулы-1» надеется, что Ферстаппен станет чемпионом

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун полелился своими ожиданиями от финиша текущего чемпионата.

«Надеюсь, я не потеряю свои деньги, поскольку поставил на Макса. Все, с кем я разговариваю, надеются, что Ферстаппен станет чемпионом. Было бы здорово увидеть, как кто-то другой выиграет чемпионат мира в этом году. Что касается возможных аварий между ними, то, конечно, они возможны. Но думаю, что оба этого не хотят», - приводит слова функционера RTL.de.

Напомним, за два этапа до окончания сезона лидером общего зачёта является как раз Ферстаппен, опережающий действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона на восемь очков.