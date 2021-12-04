Макс Ферстаппен: Я ожидаю неприятностей на трассе в Саудовской Аравии

Лидер текущего сезона голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен назвал опасной трассу в Саудовской Аравии, где проходит предпоследний этап Гран-при в текущем сезоне.

«Это довольно опасная трасса, - сказал Ферстаппен. «Есть много слепых поворотов, поэтому, если кто-то медленно едет в этих местах, то не узнаешь об этом, пока не доберешься туда. Я ожидаю неприятностей, могут быть столкновения», - сказал Ферстаппен Daily mail.

Отметим, что в субботу, 4 декабря, состоится третья практика и квалификация, в воскресенье пройдет гонка. Преимущество Ферстаппена перед Хэмилтоном в общем зачете составляет восемь баллов.