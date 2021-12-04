Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии благодаря аварии Ферстаппена

Действующий чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в квалификации первого в истории Гран-при Саудовской Аравии.

Вторым финишировал партнер Хэмилтона по «Мерседесу» финн Валттери Боттас. Третьим стал лидер текущего общего зачета Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Примечательно, что Ферстаппен опережал Хэмилтона в последнем сегменте, однако из-за ошибки в одном из поворотов попал в аварию и упустил лидерство.

Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», показал последний, 20-й результат.

Напомним, гонка пройдет завтра. Начало в 20.30 по московскому времени.