Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен - второй, Мазепин сошел из-за аварии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Саудовской Аравии.
Вторым финишировал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Третье время показал финский пилот Валттери Боттас, управлявший болидом «Мерседеса».
Таким образом, перед заключительной гонкой сезона в Абу-Даби Хэмилтон догнал Ферстаппена в общем зачете. Оба пилота имеют по 369,5 очков.
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин попал в аварию на 16-м круге и закончил гонку. Ранее из борьбы выбыли его партнер Мик Шумахер, а также британец Джордж Расселл из «Уильямса» и испанец Серхио Перес, представляющий «Ред Булл».
Формула-1
21-й этап
Гран-при Саудовской Аравии
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — + 11,825
3. Валттери Боттас («Мерседес») — + 27,531
4. Эстебан Окон («Альпин») — +27,663
5. Даниэль Риккардо («Макларен») — + 40,121
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — + 41,613...