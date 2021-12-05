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Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен - второй, Мазепин сошел из-за аварии

Гонка на трассе в Джидде неоднократно приостанавливалась.
Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен - второй, Мазепин сошел из-за аварии
05 декабря 2021 22:49
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter Formula 1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Саудовской Аравии.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Третье время показал финский пилот Валттери Боттас, управлявший болидом «Мерседеса».

Таким образом, перед заключительной гонкой сезона в Абу-Даби Хэмилтон догнал Ферстаппена в общем зачете. Оба пилота имеют по 369,5 очков.

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин попал в аварию на 16-м круге и закончил гонку. Ранее из борьбы выбыли его партнер Мик Шумахер, а также британец Джордж Расселл из «Уильямса» и испанец Серхио Перес, представляющий «Ред Булл».

Формула-1

21-й этап

Гран-при Саудовской Аравии

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 11,825

3. Валттери Боттас («Мерседес»)+ 27,531

4. Эстебан Окон («Альпин») — +27,663

5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 40,121

6. Пьер Гасли («Альфа Таури»)+ 41,613...

источник: «Советский спорт»
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