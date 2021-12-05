Хэмилтон догнал Ферстаппена по очкам в общем зачете, но уступает ему по количеству побед

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон благодаря победе на Гран-при Саудовской Аравии догнал голландского спортсмена и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена по очкам, но уступает ему по количеству побед.

Формула-1. Общий зачёт

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 369,5 очков (9 побед)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 369,5 (8 побед)

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 218

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190

5. Шарль Леклер («Феррари») – 158

...21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.



Отметим, что все решится на последнем этапе Кубка мира в Абу Даби. Гран-при ОАЭ пройдет с 10 по 12 декабря.