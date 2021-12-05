Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен: Все решится на трассе в Абу-Даби

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги гонки в Саудовской Аравии, где он стал вторым и уступил британцу Льюису Хэмилтону.

«Да, гонка была напряженной. В гонке произошло много событий, с которыми я не полностью согласен, но в любом случае я выложился по полной. Все решится на Гран-при Абу-Даби, поэтому я надеюсь, что у нас там будут хорошие выходные, а потом посмотрим», - сказал Ферстаппен Sky Sports.

Отметим, что все решится на последнем этапе Кубка мира в Абу Даби. Гран-при ОАЭ пройдет с 10 по 12 декабря. У Хэмилтона и Ферстаппена одинаковое количество очков (369,5), но у пилота «Ред Булл» большее количество побед (9-8).