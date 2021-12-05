Хэмилтон и Ферстаппен вызваны к стюардам гонки Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», были вызван к стюардам после завершения гонки Гран-при Саудовской Аравии.

Как сообщает Motorsport Week, причиной стало их столкновение на одном из последних кругов.

Напомним, на 27-м повороте Ферстаппен пытался пропустить Хэмилтона вперед, но британец не был предупрежден об этом и врезался в оппонента, пытаясь отвернуть влево. Нидерландский гонщик подозревается в нарушении спортивного регламента Формулы-1.

Добавим, что перед заключительной гонкой сезона в Абу-Даби Хэмилтон догнал Ферстаппена в общем зачете. Оба пилота имеют по 369,5 очков.