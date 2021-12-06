Ферстаппен был оштрафован на 10 секунд за столкновение с Хэмилтоном на Гран-при Саудовской Аравии

Стал известен итог разбора стюардами столкновения пилота «Мерседеса» Льюса Хэмилтона и гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена, произошедшее на гонке Гран-при Саудовской Аравии.

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Судьи после разбирательств признали виновным Ферстаппена, заявив, что он спровоцировал аварию своим резким торможением, и оштрафовали его на 10 секунд, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Напомним, что Ферстаппен приехал на финиш вторым, опережая третье место, которое занял пилот «Мерседес» Валттери Боттас более чем на 15 секунд. Таким образом, штраф не скажется на результате Гран-при Саудовской Аравии, в котором победу одержал Хэмилтон.