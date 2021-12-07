Отец Ферстаппена уверен, что его сын не будет выбивать Хэмилтона с трассы ради победы в «Формуле-1»

Йос Ферстаппен, отец гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена рассказал, чего ждет от своего сына в заключительном Гран-при сезона, которое пройдет в Абу-Даби.

«Если бы до этого дошло, выбил бы Макс Льюиса с трассы? Не думаю, что это произойдет. Макс очень хочет победить. Он будет стремиться к этому. Он попытается победить его. Он точно сделает всё для победы. Это будет захватывающе», - приводит слова Йоса RT, ссылаясь на Daily Mail.

Добавим, что у Ферстаппена и Хэмилтона перед последней гонкой чемпионата равное количество очков (369).

Гран-при Абу-Даби пройдет 10 декабря.