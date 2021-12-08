Роберт Шварцман: Невероятно рад принять участие в еще одних тестах вместе с «Феррари»

Российский пилот «Формулы-2» Роберт Шварцман рассказал о предстоящих тестах молодых пилотов в составе «Феррари».

Отметим, что 14 декабря 22-летний гонщик «Премы» примет участие в испытаниях болида итальянской команды вместе с Антонио Фуоко.

«Невероятно рад принять участие в еще одних тестах вместе с «Феррари». Для меня честь управлять этим болидом «Формулы-1», но это также и большая ответственность, а потому я невероятно благодарен «Феррари» за оказанное мне доверие. Нацелен на то, чтобы хорошо выполнить свою работу по сбору данных для команды», — цитирует Шварцмана официальный сайт «Феррари».

Добавим, что россиянин также участвует в тестах команды «Хаас».