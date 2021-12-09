Себастьян Феттель: Желаю итоговой победы Ферстаппену, чтобы рекорд Шумахера устоял

Немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель объяснил, почему желает победы по итогам сезона Максу Ферстаппену из «Ред Булла».

Отметим, что если текущий чемпионат Формулы-1 выиграет Льюис Хэмилтон (»Мерседес»), то британец завоюет свой восьмой титул в карьере и превзойдет рекорд Михаэля Шумахера. У немца на счету семь побед в турнире.

«Буду рад, если рекорд Михаэля устоит, но даже если Льюис победит, для меня Шумахер все равно останется величайшим. Хэмилтон может выиграть еще пять чемпионатов, для меня это ничего не изменит. Я лажу с Льюисом, но я хочу, чтобы Ферстаппен победил, чтобы рекорд Михаэля остался в силе», — цитирует Феттеля GPFans.

Добавим, что перед последней гонкой сезона у Хэмилтона и Ферстаппена по 369,5 очков.

Гран-при Абу-Даби пройдет с 10 по 12 декабря.