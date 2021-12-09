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Себастьян Феттель: Желаю итоговой победы Ферстаппену, чтобы рекорд Шумахера устоял

Судьба чемпионства Формулы-1 в текущем сезоне решится в последней гонке.
09 декабря 2021 20:55
автор: Александр Поволоцкий

Немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель объяснил, почему желает победы по итогам сезона Максу Ферстаппену из «Ред Булла».

Отметим, что если текущий чемпионат Формулы-1 выиграет Льюис Хэмилтон (»Мерседес»), то британец завоюет свой восьмой титул в карьере и превзойдет рекорд Михаэля Шумахера. У немца на счету семь побед в турнире.

«Буду рад, если рекорд Михаэля устоит, но даже если Льюис победит, для меня Шумахер все равно останется величайшим. Хэмилтон может выиграть еще пять чемпионатов, для меня это ничего не изменит. Я лажу с Льюисом, но я хочу, чтобы Ферстаппен победил, чтобы рекорд Михаэля остался в силе», — цитирует Феттеля GPFans.

Добавим, что перед последней гонкой сезона у Хэмилтона и Ферстаппена по 369,5 очков.

Гран-при Абу-Даби пройдет с 10 по 12 декабря.

источник: GP Fans
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