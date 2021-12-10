Ферстаппен выиграл первую практику в Абу-Даби, Мазепин - 20-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время во время первых свободных заездов в рамках Гран-при Абу-Даби.

Голландец преодолел трассу с результатом 1.25.009. Второе место занял представитель «Мерседеса» финн Валттери Боттас, отставший на 0,196 секунды. Третьим финишировал партнер Боттаса по команде и главный конкурент Ферстаппена в чемпионате британец Льюис Хэмилтон. Время действующего чемпиона мира на 0,346 секунды хуже Ферстаппена.

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин показал 20-й результат.

Напомним, вторая практика пройдет в этот же день.

В общем зачете царит двоевластие: Хэмилтон и Ферстаппен имеют равное количество очков и определят судьбу титула в грядущий уик-энд.

Чемпионат мира. 23-й этап. Гран-при Абу-Даби.

Свободные заезды. Первая сессия.

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — 1.25,009

2. Вальттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») — +0,196

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — +0,346

20. Никита Мазепин (Россия, «Хаас») — +3,296.