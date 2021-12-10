Хэмилтон одержал победу во второй практике Гран-при Абу-Даби, Ферстаппен показал 4-й результат

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам второй свободной практики в рамках Гран-при Абу-Даби.
Отметим, что лучшее время 36-летнего британца на трассе составило 1 минуту 23,691 секунды. Вторым стал Эстебан Окон (+0,343), представляющий «Альпин». Тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас, уступивший 0,392 секунды.
Добавим, что победитель первой практики, а именно Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал четвертым (+0,641). Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 20-ю строчку (+2,645).
источник: «Советский спорт»