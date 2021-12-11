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Макс Ферстаппен: Если бы у меня была машина Хэмилтона, исход сезона был бы давно решен

Чемпион мира определится после гонки на Гран-при в Абу-Даби.
Макс Ферстаппен: Если бы у меня была машина Хэмилтона, исход сезона был бы давно решен
11 декабря 2021 17:15
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автор фото: Твиттер Макса Фестаппена

Пилот команд «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о борьбе за титул чемпиона мира с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Он уже был бы чемпионом. Думаю, что пилот «Формулы-1» должен считать себя лучшим. Так что для себя я лучший. Мне не нужно это признание. Если бы у меня была его машина, исход сезона был бы давно решен», - приводит слова Макса RT, ссылаясь на De Telegraaf.

Отметим, что перед гонкой на Гран-при в Абу-Даби, который проходит с 10 по 12 декабря, Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков - 369,5.

Добавим, Хэмилтон является семикратным чемпионом мира, а Ферстаппен пока ни разу не побеждал в общем зачете «Формулы-1».

источник: «RT на русском»
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