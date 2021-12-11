Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Абу-Даби, Хэмилтон - второй

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Абу-Даби.
На втором месте расположился гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку лучших замкнул Ландо Норрис из «Макларена».
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 20-м, уступив партнеру по команде Мику Шумахеру 0,7 секунды.
Напомним, что финальная гонка сезона состоится 12 декабря. Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков - 369,5.
Добавим, Хэмилтон является семикратным чемпионом мира, а Ферстаппен пока ни разу не побеждал в общем зачете «Формулы-1».
источник: «Советский спорт»