Хэмилтон признал, что Ферстаппен заслужил победу в квалификации Гран-при Абу-Даби

Действующий чемпион мира в «Формуле-1» Льюис Хэмилтон признался, что лидер общего зачета нынешнего сезона Макс Ферстаппен заслужил первое место в квалификации Гран-при Абу-Даби.

«Мы просто не смогли ответить на его лучший круг - это было фантастическое время с его стороны. Но с нашими шинами завтра мы находимся в хорошей позиции, и я надеюсь, что у нас будет хорошая гонка. Но Макс полностью заслужил поул», - приводит слова пилота «Мерседеса» пресс-служба «королевских гонок».

Напомним, перед заключительной гонкой сезона Хэмилтон и представитель «Ред Булл» Ферстаппен имеют одинаковое количество очков - по 369,5. Макс занимает первую позицию за счет большего количества побед.

12 декабря в Абу-Даби определится чемпион мира. Если титул возьмет Хэмилтон, то он установит рекорд по количеству побед в чемпионатах - девять.