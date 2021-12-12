Мазепин из-за коронавируса пропустит гонку Гран-при Абу-Даби

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин, занявший 20-е место в квалификации Гран-при Абу-Даби, пропустит гонку из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Гонка состоится сегодня, 12 декабря, в 16:00 по московскому времени.
Напомним, что в квалификации победу одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На втором месте расположился гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку лучших замкнул Ландо Норрис из «Макларена».
Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков в общем зачете «Формулы-1» - 369,5.
источник: «Хаас»