Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом «Формулы-1»

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1».

Пилот «Ред Булл» стал победителем Гран-при Абу-Даби, опередив своего главного конкурента по чемпионату гонщика «Мерседеса» Льюса Хэмилтон на 2,256 сек.

Добавим, что исход гонки решился на последнем круге, в котором прошел «рестарт» из-за аварии Николя Латифи из «Уильямс».

Напомним, что перед началом Гран-при у Ферстаппена и Хэмилтона было равное количество очков, таким образом нидерландец, опередив британца в последней гонке стал чемпионом мира впервые в своей карьере.

Добавим, что третье место на Гран-при занял испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, а в личным зачете чемпионата призовую тройку замкнул другой пилот «Мерседес» Вальтерри Боттас.