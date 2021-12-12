Райкконен завершил карьеру в «Формуле-1» сходом с гонки на Гран-при Абу-Даби

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен завершил свою карьеру в «Формуле-1». В последней своей гонке на Гран-при Абу-Даби он сошел с дистанции по техническим причинам.

Райкконен является чемпионом мира в 2007 году. В то время он выступал за «Феррари». Помимо этого, он дважды завершал чемпионат на второй строчке в рейтинге и трижды - на третьем месте.

Райкконен выступал в «Формуле-1» с 2001 года. Он является абсолютным рекордсменом по количеству проведенных гонок - 350.

42-летний финн провел в «Ф-1» 19 сезонов (столько же у Рубенса Баррикелло и Михаэля Шумахера - это рекорд чемпионата), выиграл 21 гонку, завоевал 18 поул-позиций и 103 раза поднялся на подиум.

Отметим, что Райкконен выступал за такие команды, как: «Заубер», «Макларен», «Феррари», «Лотус», «Альфа Ромео».