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«Нам наконец-то повезло». Ферстаппен прокомментировал завоевание титула чемпиона мира

Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1» впервые в карьере.
12 декабря 2021 18:02
автор: Александр Бойченко

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой триумф. На этапе Гран-при Абу-Даби голландский гонщик впервые стал чемпионом мира в «королевских гонках», финишировав на первой позиции.

«Это невероятно. Я боролся всю гонку, даже ноги сводили. Это невероятно. Я не знаю, что сказать. Ребята из моей команды этого заслуживают. Мне нравится с ними работать, мы вместе с 2016 года.

Наконец-то нам повезло. Я хотел сказать большое спасибо Чеко Пересу, он отлично поработал в команде.

Я люблю своих болельщиков и свою команду. Я мог бы заниматься этим еще 15 лет, я бы остался с ними на всю оставшуюся жизнь», - сказал Ферстаппен после гонки.

Напомним, что перед началом Гран-при у Ферстаппена и Хэмилтона было равное количество очков, таким образом, нидерландец, опередив британца в последней гонке, стал чемпионом мира впервые в своей карьере.

Добавим, что третье место на Гран-при занял испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, а в личным зачете чемпионата призовую тройку замкнул другой пилот «Мерседес» Вальтерри Боттас.

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