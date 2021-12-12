Оксана Косаченко - о чемпионстве Ферстаппена: Если судьи не слышат, значит, сверху прилетит

Бывший менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко считает, что Максу Ферстаппену из «Ред Булла» воздалось за столкновение со своим конкурентом пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, в результате которого он вышел в лидеры Гран-при Абу-Даби.

Напомним, что на финише не без помощи аварии Николя Латифи из «Уильямс» первым был все таки Ферстаппен, который стал чемпионом «Формулы-1».

«Поздравляем Макса Ферстаппена! Мне показалось, что история, произошедшая на первом круге должна была быть чем-то компенсирована. Наши судьи не были настроены быть абсолютно честными и справедливыми. Да, если бы не произошла авария, Макс остался бы в 12 секундах, у нас был бы новый-старый чемпион. Но видите, как все обернулось. Если судьи не слышат, значит, откуда-то сверху прилетит. Настораживают эти двойные или какие-то полуторные стандарты. У меня уже была мысль о том, чтобы внедрить искусственный интеллект в гонки. Тогда бы пропал этот судейский субъективизм», - приводит слова Косаченко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что данный титул стал для Ферстаппена первым за свои выступления в «Формуле-1», тогда как Хэмилтон семь раз становился чемпионом мира