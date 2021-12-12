«Мерседес» подал протест на результат Гран-при Абу-Даби

Немецкая команда «Мерседес», чей пилот Льюис Хэмилтон на Гран-при Абуд-Даби финишировал вторым вслед за гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, подала протест на итоговый результат гонки, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

«Мерседес» считает, что в ходе проведения заезда были нарушены правила «Формулы-1» 48.12 и 48.8.

В первом случае немецкая команда оспаривает решение судей вернуться круговым гонщикам в один круг с лидерами. Согласно второму - Ферстаппен опередил Хэмилтона до разрешенной «рестартом» зоны.

Добавим, что теперь результат Гран-при Абу-Даби, согласно которому Ферстаппен опередил Хэмилтона на 2,256 секунды и выиграл чемпионат мира «Формулы-1» являются предварительными, когда будет рассмотрены протесты «Мерседеса» не известны