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«Мерседес» подал протест на результат Гран-при Абу-Даби

В немецкой команде считают, что пилот «Ред Булл» Ферстаппен победил с помощью нарушений двух правил.
«Мерседес» подал протест на результат Гран-при Абу-Даби
12 декабря 2021 20:50
автор: Максим Скороходов
автор фото: "Формула-1"

Немецкая команда «Мерседес», чей пилот Льюис Хэмилтон на Гран-при Абуд-Даби финишировал вторым вслед за гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, подала протест на итоговый результат гонки, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

«Мерседес» считает, что в ходе проведения заезда были нарушены правила «Формулы-1» 48.12 и 48.8.

В первом случае немецкая команда оспаривает решение судей вернуться круговым гонщикам в один круг с лидерами. Согласно второму - Ферстаппен опередил Хэмилтона до разрешенной «рестартом» зоны.

Добавим, что теперь результат Гран-при Абу-Даби, согласно которому Ферстаппен опередил Хэмилтона на 2,256 секунды и выиграл чемпионат мира «Формулы-1» являются предварительными, когда будет рассмотрены протесты «Мерседеса» не известны

источник: Формула-1
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