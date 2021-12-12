Перес - о борьбе с Хэмилтоном: У меня были опасения, что все могло закончится столкновением

Пилот «Ред Булл» Чеко Перес прокомментировал свою борьбу с гонщиком «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Абу-Даби.

«Он контролировал ход гонки, поэтому многое зависело от моих действий. Но при этом я был на очень «старых» изношенных шинах. Но все получилось. В конце концов, я рад, что помог Максу и команде. Но это сложно, потому что обычно в такой ситуации не хочется слишком вовлекаться в борьбу за титул.

У меня был небольшой страх, что все может закончиться столкновением. Но в итоге в той ситуации мне было почти нечего терять. С одной стороны, лично для меня ситуация была не очень благоприятной, но в то же время я всегда буду ставить интересы своей команды превыше всего», - приводит слова Переса motorsport.com.

Напомним, что перед началом Гран-при у Ферстаппена и Хэмилтона было равное количество очков, таким образом, нидерландец, опередив британца в последней гонке, стал чемпионом мира впервые в своей карьере.

Добавим, что третье место на Гран-при занял испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, а в личным зачете чемпионата призовую тройку замкнул другой пилот «Мерседес» Вальтерри Боттас.