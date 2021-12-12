FIA отклонила первый протест «Мерседеса» по итогам гонки в Абу-Даби

Международная автомобильная федерация отклонила один из протестов команды «Мерседес» по итогам гонки Гран-при Абу-Даби.

Как сообщает официальный сайт FIA, речь идет об обгоне Макса Ферстаппена из «РедБулла» Льюиса Хэмилтона под машиной безопасности, которая появилась на трассе из-за аварии Латифи.

Стюарды заключительной гонки сезона изучили телеметрию и выяснил, что нидерландский гонщик не нарушил пункт 48.8 спортивного регламента, поскольку не производил выраженного обгона соперника перед рестартом. Отмечается, что пилоты нажали на газ. Затем Хэмилтон и Ферстаппен замедлились, что не повлияло на конечный результат рестарта гонки.

Позднее будет принято решение по второму протесту «Мерседеса», который касается вопроса круговых.