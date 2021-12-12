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Второй протест «Мерседеса» отклонен, Ферстапен останется чемпионом «Формулы-1»

У «Мерседеса» есть возможность подать апелляцию на решение FIA.
12 декабря 2021 22:18
автор: Максим Скороходов

Пресс-службы «Формулы-1» объявила о том, что FIA отклонила оба протеста «Мерседеса» по итогам Гран-при Абу-Даби.

Напомним, ранее международная организация уже сообщала о решении по обгону под машиной безопасности в пользу пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена.

Таким образом, FIA также поддержала судейское разрешение круговым вернуться на круг вместе с лидерами после «рестарта» Гран-при из-за аварии Николя Латифи из «Уильямс».

Итоги гонки остались неизменными, Ферстаппен обошел пилота «Мерседеса» Льюса Хэмилтона на 2,256 сек, выиграл Гран-при Абу-Даби, а с ним и чемпионат «Формулы-1».

Добавим, что у «Мерседесa» есть возможность подать апелляцию на решение FIA.

источник: Формула-1
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