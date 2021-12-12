Вальттери Боттас: Когда Макс получил свежие шины, а Льюис остался на старых, я понял – все кончено

Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас считает, что его напарник по команде Льюис Хэмилтон ошибся, не воспользовавшись возможностью поменять шины в связи с «рестартом» Гран-при Абу-Даби.

Напомним, что пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен опередил Хэмилтона на последнем круге Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом «Формулы-1».

«Нам еще надо проанализировать этот момент. Но когда я услышал, что Макс получил свежий Soft, а Льюис остался на старых Hard, то понял – все кончено. Соперники позади меня также были на новых Soft. Я знал, что отбиться от них будет сложно – и догадывался, чем все закончится», - приводит слова Боттаса Motosport.

Добавим, что «Мерседес» подал двойной протест на результаты Гран-при Абу-Даби, но он был отклонен Международной автомобильной федерацией (FIA).