«Мерседес» будет обжаловать решение FIA отклонить протест против результатов Гран-при Абу-Даби

«Мерседес» собирается подавать апелляцию на решение Международной автомобильной федерации (FIA) отклонить протест против результатов Гран-при Абу-Даби, на котором определялся чемпион «Формулы-1» и им стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

«Мы заявили о своем намерении обжаловать решение стюардов отклонить протест команды», - приводит слова представителя «Мерседеса» Motosport.

«Мерседес» увидел два нарушения в гонке. В первом случае немецкая команда оспаривала решение судей вернуться круговым гонщикам в один круг с лидерами. Согласно второму - Ферстаппен, по мнению немецкой команды, опередил Хэмилтона до разрешенной «рестартом» зоны.