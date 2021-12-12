Пилот «Ред Булла» Перес сошел с Гран-при Абу-Даби, чтобы не мешать Ферстаппену обойти Хэмилтона

Гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, почему он сошел с Гран-при Абу-Даби.

«Да, на тот момент я ничего не знал. Но мотор был на пределе, и его отказ мог вызвать сейфти-кар. Мы меньше всего хотели, чтобы из-за этой поломки у Макса не было возможности получить этот последний круг», - приводит слова Переса Motosport.

Напомним, что Ферстаппен, поменяв шины, обошел на последнем круге пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом «Формулы-1».