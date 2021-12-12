Фиттипальди заменит Мазепина на официальных тестах «Формулы-1»

Пьетро Фиттипальди, внук двукратного чемпиона «Формулы-1» Эмерсона Фиттипальди, заменит Никиту Мазепина в команде «Хаас» во время тестов болидов нового сезона, сообщает Motosport.

Напомним, что российский гонщик сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустил Гран-при Абу-Даби.

Также в качестве пилота-новичка, которому каждая команда должна отдать во время тестов одну из своих машин, «Хаас» представит другой россиянин Роберт Шварцман.

Добавим, что Шварцман, набрав 194 очка, занял итоговое второе место в «Формуле-2», уступив только новозеландцу Оскару Пиастри (252,5 очка).

Тесты болидов состоятся на «Яс-Марине» 14 и 15 декабря.