Хэмилтон заявил, что не собирается оспаривать в суде титул чемпиона мира Ферстаппена

Семикратный чемпион мира «Формулы-1», гонщик «Мерседеса», Льюис Хэмилтон заявил, что не хочет выигрывать титул в суде, вследствие чего команда намерена отказаться от апелляции, крайний срок подачи которой заканчивается 16 декабря. Об этом сообщает Autosport.

Напомним, что сразу после победы пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена на последнем круге »Мерседес» обжаловал решение стюардов, которые отклонили оба протеста. После заявления о намерении подать апелляцию «Серебряные стрелы» больше не комментировали данную ситуацию.

Добавим, перед началом Гран-при у Ферстаппена и Хэмилтона было равное количество очков, таким образом, нидерландец, опередив британца в последней гонке, стал чемпионом мира впервые в своей карьере.

Третье место на соревнованиях в Абу-Даби занял испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, а в личным зачете чемпионата призовую тройку замкнул другой пилот «Мерседес» Вальтерри Боттас.