«Льюиса ограбили. Это недопустимо». Руководитель «Мерседеса» - об итогах Гран-при Абу-Даби

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф считает несправедливыми результаты Гран-при Абу-Даби и всего чемпионата в целом.

«С юридической точки зрения я убежден, что у нас есть очень веские доводы, а в глубине души плачу. Но есть разница между тем, чтобы быть правым и оказаться правым. С другой стороны, никто из нас не хочет выигрывать этот чемпионат в суде.

Я доверяю комиссии и ожидаю, что они будут доказывать свои действия не только на словах, но и на деле. Четырнадцать месяцев назад на Нюрбургринге объяснение действия машины безопасности было противоположно нынешним. Решения, которые принял директор гонки на заключительном этапе гонки, лишили Льюиса заслуженного титула. Его ограбили. Это недопустимо.

Я искренне надеюсь, что Льюис продолжит карьеру, потому что он величайший гонщик всех времен. Но ему также придется преодолеть боль, причиненную ему в воскресенье. Он человек с четкими ценностями», - приводит слова Вольфа Telegraaf.

Напомним, к последней гонке сезона в Абу-Даби Хэмилтон и Макс Ферстаппен подошли с одинаковым количеством очков. Вплоть до последнего круга на трассе уверенно лидировал британец, однако авария Николя Латифи и выехавшая по этой причине за круг до конца заезда машина безопасности спровоцировали рестарт, после которого Макс сумел обойти своего конкурента и впервые в карьере завоевать чемпионский титул.

Хэмилтон становился чемпионом семь раз подряд, начиная с 2014 года. Восьмое чемпионство стало бы рекордным в «королевских гонках».