Ферстаппен: Хэмилтон и сам выигрывал чемпионат в похожих обстоятельствах

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что он не испытывает чувства вины за то, что опередил Льюиса Хэмилтона в последней гонке сезона и стал чемпионом «Формулы-1».

«Я не чувствую себя виноватым. Я, конечно, прекрасно понимаю, что такое поражение может быть крайне болезненным, но в конечном итоге это тоже гонка. Вам предстоит биться до самого конца. Вы понимаете, что это гонка, что все может случиться. Он сам выиграл чемпионат при аналогичных обстоятельствах, поэтому я думаю, что он все прекрасно понимает», - сказал Ферстаппен Racefans.net.

Добавим, что данный титул стал для Ферстаппена первым за свои выступления в «Формуле-1», тогда как Хэмилтон семь раз становился чемпионом мира.