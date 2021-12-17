«Ред Булл» планирует продлить контракт с Ферстаппеном

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда планирует продлить договор с чемпионом мира в гонках «Формулы-1» Максом Ферстаппеном.

«Посмотрим. В ближайшее время мы встретимся с его менеджером Рэймондом Вермюленом, обсудим эту тему и, возможно, оформим продление договора. Может ли Mercedes переманить Ферстаппена? Такого риска нет», - приводит слова Марко RT, ссылаясь на Motorsport-Total.

Напомним, в минувшем сезоне гонщик из Нидерландов впервые в своей карьере стал чемпионом мира, вырвав победу у представителя «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в заключительной гонке в рамках Гран-при Абу-Даби.

Действующее соглашение Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитано до конца сезона-2023.