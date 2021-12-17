Ферстаппену вручили чемпионский кубок «Формулы-1» сезона 2021 года

Голландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен получил чемпионский кубок «Формулы-1» сезона-2021. Церемония вручения состоялась 16 декабря в Луврском дворце в Париже.
Льюис Хэмилтон не смог присутствовать на церемонии. Он удостоился звания «Персона года».
12 декабря Ферстаппен выиграл решающую гонку сезона в Абу-Даби и стал чемпионом «Формулы-1» впервые в своей карьере. На счету Хэмилтона семь выигранных чемпионатов, однако в последней гонке сезона он не смог опередить своего визави в борьбе за первое место.
December 16, 2021
источник: «Метарейтинг Белоруссия»