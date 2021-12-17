Глава FIA - об отсутствии Хэмилтона на награждении: Если произошло нарушение, прощения не будет

Новый глава FIA Мохаммед бин Сулайем пообещал рассмотреть вопрос, связанный с отсутствием пилота Льюиса Хэмилтона на церемонии награждения призеров чемпионатов, проводимых по эгидой организации.

«Правила есть правила. Мы собираемся выяснить, как следует применять технические правила, нарушал ли он их (Хэмилтон)? Конечно, мы должны соблюдать свои правила. Разумеется, если произошло нарушение, прощения не будет», - цитирует бин Сулайема Motorsport.

Льюис Хэмилтон занял второе место в чемпионате «Формулы-1» вслед за пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Судьба победителя решалась на последнем Гран-при, который прошел в Абу-Даби. Для голландского гонщика это был первый трофей в карьере «Ф-1».