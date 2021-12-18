Алексей Попов стал лауреатом премии «Народный голос спорта»

Лауреатом одной из главных номинации премии спортивных комментаторов «Народный голос спорта» стал в этом году голос «Формулы-1» в России Алексей Попов.

Отметим, что Попов побеждает во второй год подряд. В этом году в голосовании приняли участие более 200 000 человек.

Алексей Попов: «Спасибо зрителям. Это не первый мой приз. Я должен признаться, что работаю в первую очередь не за славу и не за деньги. Я работаю для зрителя. Поэтому для меня их выбор - это самый большой подарок».

Премия «Голос спорта» учреждена и проводится уже в третий раз российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России и Генерального спонсора Олимпийской Команды России ПАО «Газпром».