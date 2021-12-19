Ральф Шумахер считает, что Мазепину не обязательно выступать в «Формуле-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сомневается в том, что россиянину Никите Мазепину нужно продолжать карьеру в чемпионате.

Напомним, что 22-летний гонщик «Хаас» в дебютном сезоне не набрал очков.

«Мазепин был хорошим гонщиком «Формулы-2». Но в этом году он развивался в неправильном направлении, и ему следует заняться чем-нибудь другим. Ему необязательно пилотировать болид «Формулы-1», — приводит слова Шумахера Planet F1.

Напомним, что летом руководитель «Хааса» сообщил, что россиянин сохранит место в команде в 2022 году.

Добавим, что племянник Ральфа также выступает в «Формуле-1». Мик Шумахер (»Хаас») также не набрал очков.