Экс-пилот «Формулы-1» Алези задержан полицией и предстанет перед судом по делу о взрыве

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези был задержан полицией и предстанет перед судом по делу о взрыве в архитектурном бюро.

Как сообщает AFP, 19 декабря Алези вместе со своим сыном и его другом устроили взрыв в архитектурном бюро в городе Вильнев-лез-Авиньон. По словам самого пилота, он просто хотел пошутить над мужем своей сестры, для чего приготовил фейерверк, вставив его в раму окна. Гонщик якобы не ожидал, что от удара выбьет стекла повредит ставни.

Прокуратура города Нима, занимающаяся этим делом, не верит в его версию.

Источник отмечает, что 20 числа Алези сам явился в полицейский участок, где и был заключен под стражу. На следующий день его вместе с сыном отпустили.

Напомним, что француз выступал в «королевских гонках» с 1989 по 2001 год в составе команд »Бенеттон», «Феррари», «Тиррелл», «Прост», «Джордан» и «Заубер».