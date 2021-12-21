Латифи угрожали смертью после Гран-при Абу-Даби

Канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи заявил, что ему угрожали физической расправой в соцсетях после финиша гонки в рамках заключительного этапа «Формулы-1», в которой определился чемпион нынешнего сезона.

«Возвращаясь к гоночному уик-энду: сразу после взмаха клетчатым флагом я понял, как все будет развиваться в социальных сетях. Как мы видели снова и снова в разных видах спорта, достаточно всего одного инцидента в неподходящее время, чтобы все стало совершенно несоразмерным и выявило худшее в людях, которые называют себя «фанатами» спорта. Что меня шокировало, так это чрезмерная ненависть, оскорбления и даже угрозы смерти, которые я получал», - написал гонщик на своем сайте.

Напомним, к последнему старту сезона семикратный чемпион мира Дьюис Хэмилтон и его главный конкурент Макс Ферстаппен подошли с одинаковым количеством очков. За несколько кругов до финиша британец уверенно лидировал, опережая представителя «Ред Булл» на 12 секунд. Однако авария Латифи, который разбил свой болид, позволила Ферстаппену сократить разрыв до минимума во время выхода сейфти-кара.

В итоге после рестарта на последнем круге Макс обогнал Хэмилтона и впервые в своей карьере завоевал чемпионский титул.