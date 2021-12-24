Экс-глава «Формулы-1» считает, что Хэмилтон завершит карьеру

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился своими мыслями по поводу будущего Льюиса Хэмилтона в «королевских гонках».

«Я не разговаривал с Льюисом, но несколько дней назад общался с его отцом. Я сразу почувствовал, что он не ответит на вопрос о будущем сына. Так что мы говорили только о бизнесе. Не знаю, что происходит с Хэмилтоном, но не думаю, что он вернется. Его разочарование слишком велико. И его можно понять. Теперь пришло время заняться своей мечтой - модельным бизнесом - и уйти семикратным чемпионом мира, как Михаэль Шумахер», - приводит слова Экклстоуна Blick.

Напомним, выступающий за «Мерседес» Хэмилтон в заключительной гонке сезона упустил возможность завоевать рекордный восьмой титул, проиграв представителю «Ред Булла» Максу Ферстаппену, для которого эта победа в чемпионате стала первой в карьере.