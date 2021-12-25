Экс-пилот «Формулы-1»: Шумахер уничтожил Мазепина

Бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер подвел итоги прошедшего сезона «королевских гонок», прокомментировав соперничество Мика Шумахера и Никиты Мазепина в «Хаас».

«Мик проделал отличную работу в ужасно слаборазвитом «Хаасе», уничтожив своего товарища по команде Никиту Мазепина - это было лучшее, что он мог сделать.

Единственным реальным конкурентом для Мика в споре новичков был Юки Цунода, но для Юки этот дебютный сезон получился довольно сложным. Однако чувствуется, что он может больше, а четвертое место в Абу-Даби придаст ему, как и всей команде, больше уверенности перед началом следующего сезона», - приводит слова Палмера официальный сайт «Формулы-1».

Напомним, Мик является сыном легендарного гонщика и семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

В минувшем сезоне, ставшем дебютным для Шумахера-младшего и Мазепина, ни один из них не смог набрать очков.