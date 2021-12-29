Пилоты «Формулы-1» признали Ферстаппена лучшим гонщиком минувшего сезона

Чемпион мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен признан лучшим пилотом минувшего сезона по версии самих гонщиков.
Как сообщает пресс-служба «королевских гонок», представитель «Ред Булла» занял первое место по результатам опроса своих коллег, которым было предложено назвать десятку сильнейших спортсменов по итогам прошедшего чемпионата.
Вторым стал семикратный победитель мировых первенств Льюис Хэмилтон (»Мерседес»), на третьем месте еще один британец из «Макларена» Ландо Норрис.
Напомним, Ферстаппен впервые в карьере выиграл чемпионский титул, судьба которого решилась на последнем круге последней гонки сезона.
источник: Формула-1