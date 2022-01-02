Гасли может стать пилотом «Мерседеса», заменив Хэмилтона

Стал известно имя возможного сменщика британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Как сообщает The Daily Express, руководство команды готово предложить контракт пилоту «Альфа Таури» Пьеру Гасли. Отмечается, что данная сделка может произойти в случае, если Хэмилтон примет решение завершить свою карьеру в ближайшее время.

Напомним, что ранее в своей карьере 25-летний Гасли выступал за главных конкурентов «Мерседеса», а именно «Ред Булл». Это произошло в 2019 году. Однако затем француза заменили на Александра Албона.

В общем зачете пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Гасли занял девятое место, набрав 110 очков.