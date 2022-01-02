Мазепин заявил, что он готов со следующего сезона бороться за середину пелотона

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал о планах на следующий сезон в «Формуле-1».

«Борьба за середину пелотона в следующем году? Да, конечно, я готов.

Я постепенно накапливаю опыт, шаг за шагом становясь лучше. В целом прошедший сезон оказался позитивным. Мы сделали большой прорыв в плане уверенности и понимания. В течение года у меня неплохие гонки чередовались с провальными, так что в Формуле-1 трудно быть стабильным», — приводит слова Мазепина Autosport.

Напомним, что Мазепин в текущем сезоне дебютировал в «Формуле-1». Лучший результат российский гонщик показал на Гран-при Азербайджана, заняв 18-е место.