Феттель считает, что «Формула-1» может исчезнуть в ближайшие 10 лет

Гонщик команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о проблемах «Формулы-1».

«Финансовые интересы не должны быть главным приоритетом при планировании календаря. Если «Формула-1» не будет адаптироваться к глобальным изменениям, вызовам и проблемам, она рискует остаться позади или даже исчезнуть в ближайшие десять лет», - приводит слова Феттеля GrandPX.

Себастьян дебютировал на трассах Формулы-1 в команде BMW на Гран-При Турции в 2006 году. Начиная с 2007 и до конца 2008 года выступал за команду «Торо Россо». Большую часть успехов в своей карьере немец достиг, выступая за «Ред Булл» с 2009 по 2014 года.

Себастьян Феттель является четырехкратным чемпионом Формулы-1. В последний раз немец становился триумфатором в 2013 году.